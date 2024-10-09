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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тяжелоатлет Мазницын временно отстранен за возможное допинг-нарушение 2014 года

Тяжелоатлет Станислав Мазницын временно отстранен за возможное нарушение антидопинговых правил. Как сообщается на сайте Международного агентства тестирования (ITA), спортсмен отстранен на основе базы данных LIMS по статье об использовании или попытке использования запрещенной субстанции или метода.

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