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Долгострой в центре Тамбова внесли в список мест, где запрещено находиться детям

Долгострой в центре Тамбова внесли в список мест, где запрещено находиться детям

В реестр мест, где в Тамбове запрещено находиться детям, внесли ещё один долгострой. Проблемный жилой дом №61/175 (корпус 1) на углу улиц Пензенская и Карла Маркса пополнил список мест, «нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию».

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