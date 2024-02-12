Долгострой в центре Тамбова внесли в список мест, где запрещено находиться детям

В реестр мест, где в Тамбове запрещено находиться детям, внесли ещё один долгострой. Проблемный жилой дом №61/175 (корпус 1) на углу улиц Пензенская и Карла Маркса пополнил список мест, «нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию».