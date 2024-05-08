В Германии закрыли дело против главы ВВС из-за Крымского моста

Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении командующего военно-воздушными силами Германии генерал-лейтенанта Инго Герхарца по поводу перехвата разговора офицеров бундесвера, во время которого обсуждалась атака на Крымский мост ракетами Taurus.