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Турагентам из Казахстана и Узбекистана покажут Петербург во всей красе за 40 млн

Турагентам из Казахстана и Узбекистана покажут Петербург во всей красе за 40 млн

Власти Петербурга не жалеют средств на продвижение города как туристского центра мирового значения. В Северную столицу приглашают представителе туриндустрии из Казахстана и Узбекистана, для развития партнерских отношений будут проведены воркшопы и презентации.

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