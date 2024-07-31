Турагентам из Казахстана и Узбекистана покажут Петербург во всей красе за 40 млн

Власти Петербурга не жалеют средств на продвижение города как туристского центра мирового значения. В Северную столицу приглашают представителе туриндустрии из Казахстана и Узбекистана, для развития партнерских отношений будут проведены воркшопы и презентации.
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