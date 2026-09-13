Замруководителя орловского УФССП лично встретится с гражданами

14 сентября 2026 года с 14:00 до 16:00 в пгт. Хомутово пройдёт приём граждан. В этот раз его проведёт заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области.
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