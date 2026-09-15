Зидан планирует вызвать девять новичков в сборную Франции

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан планирует включить в расширенный состав национальной команды девять футболистов, которые не вызывались при Дидье Дешаме, сообщает L'Equipe.
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