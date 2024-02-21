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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Акции «Транснефти» подешевели на 7% в первый день торгов после сплита

Акции «Транснефти» подешевели на 7,3% в первый день торгов после дробления в 100 раз. Привилегированные бумаги компании ранее были самыми дорогими на российском рынке: в последний день торгов их стоимость составила 166 850 рублей.

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