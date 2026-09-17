Эксперт ТПП: новые нормы в туризме расширили риски переквалификации услуг в турпродукт

Вступившие в силу в 2026 году изменения туристического законодательства существенно расширили число комбинаций услуг, которые могут быть признаны туристским продуктом, что повышает риски для работающих на внутреннем рынке компаний.
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