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Регионы России

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Эксперт ТПП: новые нормы в туризме расширили риски переквалификации услуг в турпродукт

Эксперт ТПП: новые нормы в туризме расширили риски переквалификации услуг в турпродукт

Вступившие в силу в 2026 году изменения туристического законодательства существенно расширили число комбинаций услуг, которые могут быть признаны туристским продуктом, что повышает риски для работающих на внутреннем рынке компаний.

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