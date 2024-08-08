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Царьград

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Медведев отправил соболезнования лидеру КНДР из-за наводнения

Медведев отправил соболезнования лидеру КНДР из-за наводнения

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев направил письмо с соболезнованиями лидеру КНДР Ким Чен Ыну из-за серьезного ущерба в части районов страны, который произошлел ливней и последовавшего затопления.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
МЕдведев уже мнит себя будущим Президентом России?
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17 час.

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