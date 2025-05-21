Объем люксовых товаров вырос на 11-12% в общем объеме фэшен-рынка

Доля люксовых товаров в общем объеме фэшен-рынка в России увеличилась на 11-12%, несмотря на уход многих компаний, существующие западные санкции и уменьшение оборотов розничной торговли в целом, пишет «Ъ» со ссылкой на Fashion Consulting Group (FCG).