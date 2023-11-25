Кто сливает в Москву секреты Пентагона

Под видом гуманитарных грузов американцы доставляют на Украину вооружение. Российской разведке эти секреты Полишинеля, то есть Пентагона, известны.
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