Велемудр. Мир т...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Велемудр. Мир тесен.

22 932 подписчика

Баба Яга мудрая славянская богиня

Баба Яга мудрая славянская богиня

Баба Яга: Хранительница Рода, Владычица Границ и Мудрая Наставница Современности Когда мы слышим имя «Баба Яга», в сознании большинства мгновенно возникает образ из детских сказок: сгорбленная старуха с костяной ногой, живущая в жуткой избушке на курьих ножках.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя