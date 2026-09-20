Баба Яга мудрая славянская богиня

Баба Яга: Хранительница Рода, Владычица Границ и Мудрая Наставница Современности Когда мы слышим имя «Баба Яга», в сознании большинства мгновенно возникает образ из детских сказок: сгорбленная старуха с костяной ногой, живущая в жуткой избушке на курьих ножках.
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