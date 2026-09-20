Баба Яга мудрая славянская богиня

Баба Яга: Хранительница Рода, Владычица Границ и Мудрая Наставница Современности Когда мы слышим имя «Баба Яга», в сознании большинства мгновенно возникает образ из детских сказок: сгорбленная старуха с костяной ногой, живущая в жуткой избушке на курьих ножках.