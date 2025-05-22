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Всё о женщинах

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JAMA: в популярных сухих завтраках выросло содержание сахара, жира и соли

JAMA: в популярных сухих завтраках выросло содержание сахара, жира и соли

Международная команда ученых провела анализ новых детских сухих завтраков, появившихся на рынке с 2010 по 2023 год, и выявила тревожную тенденцию: производители все чаще увеличивают содержание сахара, соли и жиров, при этом снижая долю белка и клетчатки.

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