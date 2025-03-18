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Fun S&N

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Когда красота мешает, модель задержали в аэропорту из-за внешности

Когда красота мешает, модель задержали в аэропорту из-за внешности

Внешность может быть как преимуществом, так и неожиданным препятствием. Бразильская модель Жанаина Празерес, признанная в 2023 году «самой идеальной женщиной в мире» по версии норвежского Playboy, убедилась в этом на собственном опыте.

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