Ротенберг о победе над ЦСКА: «Нам преподнесли урок, мы учимся, как хорошие ученики. Сегодня сдали экзамен, готовимся к следующему»

Роман Ротенберг считает, что СКА сдал экзамен в четвертом матче серии с ЦСКА.  СКА добился победы (3:2) и сравнял счет в финале Восточной конференции Кубка Гагарина (2-2).

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