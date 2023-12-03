В Петербурге разблокировали застрявший в акватории Невы сухогруз

Сухогруз "Пола Калиста", который застрял в ночь на 30 ноября в акватории Невы в Санкт-Петербурге смогли разблокировать, судно отправилось дальше по курсу к месту назначения, сообщили журналистам в пресс-службе городского Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в воскресенье, 3 декабря.