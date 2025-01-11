20 фильмов, которые заставят вас пустить слезу

Все мы любим кино за ту бурю чувств и эмоций, которые оно способно в нас разбудить. От одного фильма хочется смеяться, от другого — обнять весь мир, а третий может заставить рыдать от сопереживания героям.
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