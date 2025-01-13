С начала 2020 года челябинские таможенники выявили шесть случаев взяточничества

Фото: пресс-служба Челябинской таможни BrisperС начала 2020 года сотрудники Челябинской таможни, взаимодействуя с другими правоохранительными органами, задержали шестерых мужчин при попытке дать взятку должностным лицам.
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