В России сократилось число случаев отравления спиртосодержащей продукцией

С 2014 года число случаев отравления спиртосодержащей продукцией сократилось на 34%. Об этом сообщается в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2023 году».
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