Песков: Россия никому не угрожает, учения «Центр-2026» носят оборонительный характер

Россия никому не угрожает — замысел учений «Центр-2026» заключается в отражении агрессии извне. Об этом заявил 4 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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