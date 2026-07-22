15 счастливых историй о животных, которые сами нашли свой дом и наполнили его теплом и уютом

Как же здорово возвращаться домой, когда знаешь, что там тебя ждет любимая кошка или собака! Часто говорят: «Мы для них — весь мир», но и они — наше все! Домашние животные дарят нам сотни маленьких радостей каждый день: мягкие лапки, влажные носы, животики, которые так и кричат: «Почеши меня!» А чего стоят уютные потягушки и задорные выходки.
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