15 счастливых историй о животных, которые сами нашли свой дом и наполнили его теплом и уютом

Как же здорово возвращаться домой, когда знаешь, что там тебя ждет любимая кошка или собака! Часто говорят: «Мы для них — весь мир», но и они — наше все! Домашние животные дарят нам сотни маленьких радостей каждый день: мягкие лапки, влажные носы, животики, которые так и кричат: «Почеши меня!» А чего стоят уютные потягушки и задорные выходки.