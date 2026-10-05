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Мировое обозрение

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На севере Киевской области строят несколько линий фортификаций

На севере Киевской области строят несколько линий фортификаций

Главное в тезисах: Тезис 1: На севере Киевской области возводят несколько линий оборонительных сооружений — на отдельных участках число рядов заграждений из колючей проволоки доходит примерно до 35.

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