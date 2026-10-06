Drones Hit Two Ships Within Bulgaria's Economic Zone, Sinking One, Crew Missing Escalation in the Black Sea has now become a daily occurrence in the context of the Ukraine war, and more dangerous is that Russia and NATO are inching closer to direct conflict.
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