Zero Hedge
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Zero Hedge

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Drones Hit Two Ships Within Bulgaria's Economic Zone, Sinking One, Crew Missing

Drones Hit Two Ships Within Bulgaria's Economic Zone, Sinking One, Crew Missing

Drones Hit Two Ships Within Bulgaria's Economic Zone, Sinking One, Crew Missing Escalation in the Black Sea has now become a daily occurrence in the context of the Ukraine war, and more dangerous is that Russia and NATO are inching closer to direct conflict.

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