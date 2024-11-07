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Министр кабинета Пашиняна сделал смелое политическое заявление. Сдача Карабаха была только началом

Министр кабинета Пашиняна сделал смелое политическое заявление. Сдача Карабаха была только началом

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сделал смелое политическое заявление. По его словам, признание геноцида армян не является приоритетной задачей Еревана.

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