На Ozon появилась витрина с товарами, произведенными в Алтайском крае

Можно купить витамины, одежду, товары для творчества и многое другое На Ozon появилась витрина "Сделано в Алтайском крае" с подборкой товаров, произведенных компаниями региона, сообщил губернатор Виктор Томенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии