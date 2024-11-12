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Рогов: ВС РФ зачищают село Ровнополь от остатков ВСУ

Рогов: ВС РФ зачищают село Ровнополь от остатков ВСУ

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил о зачистке села Ровнополь от остатков ВСУ.

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