Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Как продвигается реставрация смоленской Крепостной стены

Как продвигается реставрация смоленской Крепостной стены

В Смоленске продолжается масштабное восстановление ключевых исторических памятников. Смоленская крепостная стена, по праву считающаяся визитной карточкой нашего города, постепенно обретает свой исторический облик.

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