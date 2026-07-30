Как продвигается реставрация смоленской Крепостной стены

В Смоленске продолжается масштабное восстановление ключевых исторических памятников. Смоленская крепостная стена, по праву считающаяся визитной карточкой нашего города, постепенно обретает свой исторический облик.
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