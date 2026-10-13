Самарец Буков взял серебро Кубка мира по паратриатлону в Японии

Самарские паратриатлонисты Андрей Буков и Игорь Полянский заняли второе место на этапе Кубка мира в Японии, уступив 15 секунд испанцу Эктору Катале Лапарре на заключительном беговом отрезке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Климатический уда...
- Ч Синоптики: снег, ...
- Ч В Петербурге пред...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым