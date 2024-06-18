"Пропал триллион рублей": министр оборoны Белоусов взялся за главных казнокрадов. Ответит даже Москалькова

Виталий Кирпиченко

Всё смешалось в царстве "Кривых Зеркал"! Мне кажется, "Рембович" на Шойгу споткнётся -- больно уж хорошо они с Гарантом в горах Алтая проводили время! А Алтай -- сакральная зона, там духи творят, что хотят. Только попросить их хорошо надо. Если серьёзно, то Белоусов сделал хорошую заявку на пост главы государства, народ которого давно ждёт подобного Сталину.