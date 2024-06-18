Добрый Мир
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Добрый Мир

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  • АндрейБорков
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"Пропал триллион рублей": министр оборoны Белоусов взялся за главных казнокрадов. Ответит даже Москалькова

"Пропал триллион рублей": министр оборoны Белоусов взялся за главных казнокрадов. Ответит даже Москалькова

С момента назначения Андрея Рэмовича в медиапространстве прогремело немало коррупционных скандалов.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Всё смешалось в царстве &quot;Кривых Зеркал&quot;!  Мне кажется, &quot;Рембович&quot; на Шойгу споткнётся -- больно уж хорошо они с Гарантом в горах Алтая проводили время! А Алтай -- сакральная зона, там духи творят, что хотят. Только попросить их хорошо надо. Если серьёзно, то Белоусов сделал хорошую заявку на пост главы государства, народ которого давно ждёт подобного Сталину.
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Александр Каблучко
Ваши слова, да Богу в уши!!!
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