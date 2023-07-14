В Госдуме РФ одобрили повышение предельного возраста пребывания в запасе

Государственная дума России на пленарном заседании в пятницу, 14 июля, приняла во II, основном чтении законопроект, который, в том числе, повышает на пять лет предельный возраст пребывания в запасе некоторых граждан, имеющих воинские звания.
Государственная дума России на пленарном заседании в пятницу, 14 июля, приняла во II, основном чтении законопроект, который, в том числе, повышает на пять лет предельный возраст пребывания в запасе некоторых граждан, имеющих воинские звания.
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