Илон Маск захотел возглавить Apple

Илон Маск предлагал генеральному директору Apple уступить ему свое место. В новой книге «Силовая игра: Tesla, Илон Маск и ставка века» говорится, что пять лет назад Тим Кук предложил Маску выкупить у него предприятие по производству автомобилей.
Илон Маск предлагал генеральному директору Apple уступить ему свое место. В новой книге «Силовая игра: Tesla, Илон Маск и ставка века» говорится, что пять лет назад Тим Кук предложил Маску выкупить у него предприятие по производству автомобилей.
Свежие комментарии