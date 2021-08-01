smi.media

36 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Новопашина
    Я подозревала, что с образованием у спортсменов( конечно, не у всех), мягко говоря, не очень-то. Но эта - ДУРИЩА ИЗ ...Предавшая Белорус...
  • Traveller
    Ох уж эти эстонцы!В Латвии задержал...
  • Дмитрий
    Красавчик! По фамилии Нэвбийпапу!На Киевщине мужчи...

Илон Маск захотел возглавить Apple

Илон Маск предлагал генеральному директору Apple уступить ему свое место. В новой книге «Силовая игра: Tesla, Илон Маск и ставка века» говорится, что пять лет назад Тим Кук предложил Маску выкупить у него предприятие по производству автомобилей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх