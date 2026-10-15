- Ходят слухи, мол, некоторые ожидают, что российские активы будут возвращены России. Думаю, выскажу сейчас не только свое мнение: только через наш труп.
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