Россия обеспечила 81% миграционного прироста Киргизии в 2025 году

В 2025 году в Киргизию переехали 14,4 тысячи россиян. Как сообщает Economist.kg со ссылкой на Национальный статистический комитет республики, Россия стала основным источником миграционного прироста страны.
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