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Голоцуцков о допуске россиян к соревнованиям: «Безусловно, это хорошо! Даже если нейтральный статус – весь мир знает, что за спортсмены выступают»

«Безусловно, это хорошо! У ребят будет возможность выступать, тренироваться и готовиться. Даже если нейтральный статус – весь мир знает, что за спортсмены выступают.

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