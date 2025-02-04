Москалькова призвала ООН жестко отреагировать на удар ВСУ по автобусу с детьми

МОСКВА, 4 февраля, ФедералПресс. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека и комитету ООН по правам ребенка с призывом жестко отреагировать на недавний удар украинских вооруженных сил по школьному автобусу в Запорожской области.
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