Расселл Уэстбрук отметился эффектным данком в матче с «Пистонс»

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук исполнил эффектный данк в матче с «Пистонс» (121:116). Уэстбрук ворвался в трехсекундную зону и поставил сверху с сопротивлением Хамиду Диалло.

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