Дубайский апокалипсис: появилась поразительная версия жуткого наводнения в Эмиратах

Объединенные Арабские Эмираты пытаются прийти в себя после того, как самый сильный дождь, когда-либо зафиксированный в этой пустынной стране, вызвал полный хаос, но есть подозрения, что ужасное наводнение в Дубае и других местах, возможно, было вызвано людьми, пишет Daily Mail.