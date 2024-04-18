Дубайский апокалипсис: появилась поразительная версия жуткого наводнения в Эмиратах

Объединенные Арабские Эмираты пытаются прийти в себя после того, как самый сильный дождь, когда-либо зафиксированный в этой пустынной стране, вызвал полный хаос, но есть подозрения, что ужасное наводнение в Дубае и других местах, возможно, было вызвано людьми, пишет Daily Mail.
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