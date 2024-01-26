Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Закулисный торг

Закулисный торг

Американцы выдали на растерзание Лаврову "маленького человека", который вывел из себя всех на Западе Случилось маленькое чудо – впервые за много месяцев американская бюрократическая машина сработала как надо в отношении российской дипломатической делегации.

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