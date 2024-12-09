Полиция ОМВД России по Бахчисарайскому району предупреждает о новой схеме мошенничества

Полиция ОМВД России по Бахчисарайскому району предупреждает о новой схеме мошенничестваНеизвестные присылают в мессенджеры сообщение: «Привет! Это ты на фото?» с прикреплением якобы фотографии формата АРК.
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