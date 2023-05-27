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Житель Индии отрубил голову жене и вышел с ней на прогулку по деревне

Житель Индии отрубил голову жене и вышел с ней на прогулку по деревне

Житель индийского штата Одиша отрубил жене голову, после чего пронес ее через всю деревню. Кровавая драма произошла в округе Гаджапати, сообщает издание Orissa Post.

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