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ТАСС

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ВСУ потеряли до 205 военнослужащих и 121 БПЛА от действий Южной группировки

ВСУ потеряли до 205 военнослужащих и 121 БПЛА от действий Южной группировки

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Подразделения ВСУ в течение суток потеряли до 205 военнослужащих, 121 тяжелый БПЛА коптерного типа и 65 беспилотников самолетного типа в зоне ответственности Южной группировки войск.

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