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Ивановские новости

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Двух человек госпитализировали после столкновения «Мазды» и ВАЗа в Иванове

Двух человек госпитализировали после столкновения «Мазды» и ВАЗа в Иванове

В ДТП пострадали водитель и пассажир «ВАЗ 2114»: мужчина с подозрением на черепно-мозговую травму и его пассажир с множественными ушибами госпитализированы в областную клиническую больницу.

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