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Царьград

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Кто стоит за высокой ставкой ЦБ: всплыли неожиданные подробности из прошлого

Кто стоит за высокой ставкой ЦБ: всплыли неожиданные подробности из прошлого

«Капкан Заботкина»: как руководство ЦБ и Росстата влияет на экономику.Центробанк продолжает удерживать высокую ключевую ставку, мотивируя это рекордно низкой безработицей и перегревом рынка труда.

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