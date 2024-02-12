Военкор «Известий» узнал о ситуации на донецком направлении фронта

На донецком направлении в зоне СВО напряженные бои идут на нескольких участках. Меняется даже не интенсивность, а характер сражений: вражеская артиллерия бьет всё реже, а применение всех видов беспилотных систем наращивается.
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