Курсы доллара и евро на 20 декабря

Российская валюта уступила доллару, однако укрепилась к евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 20 декабря 2024 года, составляет 103,4207 рубля (прежнее значение — 102,7763 рубля), официальный курс евро — 107,9576 рубля (предыдущий показатель — 108,5083 рубля).
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