На федеральной трассе Р-208 в Кирсановском округе отремонтируют путепровод

Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» ищет подрядчика, который восстановит транспортно-эксплуатационное состояние путепровода через железнодорожные пути на км 82+381 автомобильной дороги Р-208 Тамбов – Пенза.
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