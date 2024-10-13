Трамп: по вине властей США в ближайшие месяцы может начаться третья мировая

По вине властей Соединенных Штатов в ближайшие месяцы может начаться третья мировая война. С соответствующим заявлением выступил бывший американский лидер, кандидат на должность президента от Республиканской партии Дональд Трамп.
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