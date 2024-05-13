В процессе присутствует переводчик, услуги которого оплатят российские налогоплательщики

# Чернильница Два адвоката диаспоры отмазывают утопившего автобус приезжего - понять и простить Я думаю все уже читали новости и видели видеоролики с ужасным происшествием в Петербурге, где незаменимый и очень ценный для нашей экономики водитель утопил автобус в реке.