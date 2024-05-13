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В процессе присутствует переводчик, услуги которого оплатят российские налогоплательщики

# Чернильница Два адвоката диаспоры отмазывают утопившего автобус приезжего - понять и простить   Я думаю все уже читали новости и видели видеоролики с ужасным происшествием в Петербурге, где незаменимый и очень ценный для нашей экономики водитель утопил автобус в реке.

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Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
100% согласен - потому владельцы до конца будут продавливать причину в национальности.
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14 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
слышал звон, да не знаешь где он!! Русская народная поговорка.
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9 час.
ЕБ
Елена Бреслова
все неслучайно! это подготовленный теракт! не даром таджик сам выпрыгнул!
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4 час.

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