В процессе присутствует переводчик, услуги которого оплатят российские налогоплательщики

# Чернильница Два адвоката диаспоры отмазывают утопившего автобус приезжего - понять и простить Я думаю все уже читали новости и видели видеоролики с ужасным происшествием в Петербурге, где незаменимый и очень ценный для нашей экономики водитель утопил автобус в реке.
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