Жителя Актау задержали за сбыт синтетических наркотиков

Полицейские задержали наркодилера в Актау, передает inAktau.kz. со ссылкой на МВД РК. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан местный житель, который арендовал съемную квартиру для хранения и расфасовки синтетических наркотиков для дальнейшего сбыта.