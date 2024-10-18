Жителя Актау задержали за сбыт синтетических наркотиков

Полицейские задержали наркодилера в Актау, передает inAktau.kz. со ссылкой на МВД РК. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан местный житель, который арендовал съемную квартиру для хранения и расфасовки синтетических наркотиков для дальнейшего сбыта.
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