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Джику: «Возможно, с Барко «Спартак» играет гораздо лучше»

Джику: «Возможно, с Барко «Спартак» играет гораздо лучше»

Защитник «Спартака» Александер Джику после матча 9-го тура РПЛ против «Факела» (1:0) высказался о значимости для команды полузащитника Эсекьеля Барко.

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